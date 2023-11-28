شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي تسهيل دخول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتمديدها، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزير القطري، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة، مشددا على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها في الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي أسفرت عن الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة.