الجيش الأمريكي يستغل هدنة غزة لتعريز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، هبوط طائرة شحن عسكرية كبيرة تابعة للجيش الأمريكي في قاعدته اللاشرعية (خراب الجير) بريف بلدة الرميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة، بالقرب من الحدود العراقية، تحمل معدات متطورة من ضمنها أسلحة مضادة للطائرات وذخائر ومواد لوجستية.

وقال المراسل: "المعدات العسكرية تأتي لحماية القاعدة التي تعرضت لأكثر من 7 هجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية التي تبنتها المقاومة الإسلامية العراقية تحت حملة ( الانتقام لغزة)، خلال الأسابيع الماضية واليت ادت لوقوع خسائر بشرية ومادية فيها".

و بحسب مراسل "الخليج 365"، في نفس السياق أجرت ما تسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم الذي تقوده القوات الأمريكية ،خلال الساعات الفائتة من اليوم الإثنين، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة، في قاعدتها اللاشرعية في تل بيدر بريف الحسكة الشمالي، وضرب أهداف وهمية، بمحيط القاعدة التي تعرضت هي الأخرى لمجموعة من الهجمات عبر الطائرات المسيرة.

17 نوفمبر, 08:37 GMT

ويشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

تعزيزات عسكرية

إلى ذلك استقدمت القوات الموالية للجيش الأمريكي في قوات "قسد" تعزيزات عسكرية إلى مناطق نفوذها، بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، تتألف من 60 عربة محملة بمعدات عسكرية، حيث اتجهت تلك العربات نحو بلدات البحرة والبصيرة والشحيل بريف دير الزور الشرقي، لتعزيز نقاطها العسكرية هناك، قادمة من محافظتي الحسكة والرقة.

وأفاد مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا ، بأن التعزيزات العسكرية جاءت بأوامر أمريكية وذلك في ظل زيادة الهجمات التي تتعرض لها قواعدها في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز، إضافة لما تشهده بلدات وقرى في دير الزور وأريافها الواقعة تحت النفوذ الأمريكي من توتر واشتباكات مستمرة بين مقاتلي العشائر العربية من طرف وبين المسلحين المواليين للجيش الأمريكي في قوات "قسد" من طرف آخر.

وتجددت الاشتباكات المسلحة وبالأسلحة الرشاشة، بين مقاتلي العشائر العربية من جهة، وقوات "قسد" من جهة أخرى في ريف دير الزور، منذ عدة اسابيع ، حيث استهدف العشائريين نقاط ومواقع تمركز قوات "قسد" في بلدات وقرى بريف دير الزور الشرقي، ما سافرت لوقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.