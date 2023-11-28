شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون" يؤكد الالتزام ببذل الجهود لتخفيف المعاناة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية.

وأشار إلى أن الأوضاع تحتاج إلى مساعدات إغاثية عاجلة ودعم كبير من الدول والمنظمات كافة، لرفع المعاناة عن أهالي القطاع.

جهود دول الخليج في التخفيف من المعاناة في غزة

وفي لقاء بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن غريفيثس، ناقش "البديوي" الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة، والحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية والدعم للشعب الفلسطيني.

وشدد على التزام دول المجلس الثابت ببذل الجهود كافة لتخفيف المعاناة في غزة.

وشدد على أهمية الحاجة الفورية لتعزيز المساعدات والدعم الإنساني، وضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كما أكد أهمية المساءلة عن كل الانتهاكات المرتكبة في هذه الأزمة وما سببته من تداعيات خطيرة على كل الجوانب في قطاع غزة.

ونوه "غريفيثس" بسرعة استجابة دول مجلس التعاون وإرسالها لجميع المساعدات الإنسانية والإغاثية ومد الجسور الجوية اللازمة لذلك، واستعدادها الدائم لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة مؤكدا أهمية الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها شعب غزة.

ورحب الطرفان بالهدنة الإنسانية التي توصل إليها من خلال الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أعربا عن أملهما في أن تكون هذه الخطوة، خطوة للاتجاه نحو وقف مستدام لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة بشكل نهائي.