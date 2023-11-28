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"البحرية الجزائرية" توقف 18 مهاجرا غير شرعي

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واس - الجزائر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية الجزائرية إيقاف 18 مهاجرًا غير شرعي في محافظة الشلف شمال شرقي البلاد.

وأشارت أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل إيقافهم.

جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

وكانت قوات حرس السواحل البحرية الجزائرية أوقفت 24 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من السواحل الجزائرية.

وأوضحت "الداخلية الجزائرية"، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل إيقافهم.

وأشارت حينها إلى إيقاف منظمي عملية الهجرة غير الشرعية أيضًا البالغ عددهم 4 أشخاص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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