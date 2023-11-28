شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي والصحي في غزة "كارثي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من الوضع الوبائي والصحي الكارثي في قطاع غزة، خصوصًا في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات ومخيمات اللجوء والتجمعات من النازحين، مؤكدة أنها تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وأدوية.

وجددت الكيلة المطالبة بالسماح للجرحى، ومرضى الحالات الحرجة بالخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأضافت: انتشرت بعض الأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ ونقص أدوات النظافة وسوء التغذية، ومنظمة الصحة العالمية حذرت في آخر تحديث صدر عنها، من مجاعة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية.

ووصلت الكيلة يوم الاثنين، إلى معبر رفح ومدينة العريش المصرية لتفقد حالة الجرحى في المستشفيات المصرية، ورافقها مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، ونائب سفير دولة فلسطين في القاهرة نداء البرغوثي، وطاقم من وزارة الصحة الفلسطينية.

السماح بدخول الطواقم الطبية

وطالبت الوزيرة الفلسطينية الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية بالتدخل والضغط على جيش الاحتلال للسماح بدخول الطواقم الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية والطواقم الطبية المتطوعة من كافة الدول الشقيقة والصديقة الى قطاع غزة.

وقالت إن وزارة الصحة قامت منذ الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة بتجهيز وفد طبي من الضفة الغربية، وطلبت مرارًا وتكرارًا بالسماح له بالوصول إلى مستشفيات قطاع غزة لمساندة ومساعدة الطواقم الطبية هناك التي أُنهكت بسبب عملها المتواصل دون توقف، لكن جميع المطالبات باءت بالفشل.

وأضافت: "اليوم نجدد مطالبتنا بذلك، في ظل النقص الحاد في الكادر الطبي، وخصوصًا في مشافي شمال قطاع غزة".

تدارك الوضع الكارثي

وجددت وزيرة الصحة المطالبة بزيادة عدد الشاحنات الطبية التي تدخل إلى قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في اللأدوية والمستهلكات الطبية، والسماح أيضًا بدخول سيارات الإسعاف والوقود من أجل تدارك الوضع الكارثي في مستشفيات جنوب قطاع غزة، وإحياء الخدمة الطبية في مشافي شمال قطاع غزة بعدما توقفت عن الخدمة تماًما.

وأكدت أن المستشفيات الميدانية لن تكون بأي حال من الأحوال بديلًا عن المستشفيات القائمة في قطاع غزة، قائلة: "نرحب بإقامة هذه المستشفيات من منطلق أن تعمل كعنصر مساعد وداعم للمستشفيات القائمة وليس بديلًا عنها".