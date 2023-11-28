شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفرنسية: وصول حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى مصر لعلاج مصابى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة وصول حاملة المروحيّات الفرنسية "ديكسمود" المخصّصة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في قطاع غزة، إلى مصر.

وذكرت السفارة - عبر حسابها على منصة إكس - أن حاملة المروحيات "ديكسمود" ستقدم الخدمات الطبية بالتعاون مع السلطات المصرية، حيث يوجد على متنها مقدمو رعاية طبية ومساعدات إنسانية لصالح غزة.



وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت مؤخرا عن إرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة.