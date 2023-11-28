شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تمارس أبشع أشكال الإبادة ويجب إنهاء الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل انتهكت كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي والإنساني في حربها على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، داعيًا إلى وقف العدوان بشكل فوري، وخلق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويجسد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال استقباله في رام الله، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، بحضور نائب رئيس المجلس الوطني موسى حديد، حيث أطلعها على تطورات عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد اشتية رفضه كافة مُحاولات إسرائيل احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه كمناطق عازلة، وكافة محاولات التهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس.

ووجه اشتية الدعوة للدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي التي لم تعترف بفلسطين أن تسارع وتعترف بها، وذلك لحماية حل الدولتين في وجه كافة المحاولات الإسرائيلية لتدميره.