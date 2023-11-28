شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الهدنة.. قوات الاحتلال تمنع الوقود عن مستشفيات شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصر بالدبابات عدة مناطق في شمال قطاع غزة، منعت وصول امدادات الوقود والأدوية لمستشفيات شمال القطاع المحاصرة منذ عدة أسابيع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات الإندونيسي وكمال عدوان والعودة في شمال القطاع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفق إمدادات الوقود والأدوية لها، على الرغم من وجود مئات الجرحى والمرضى بداخلها، وتوقف المولدات الكهربائية فيها، ما جعل مهمة انقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي صعبة.

ودعت إلى تدخل دولي عاجل لإجبار الاحتلال على السماح بتدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود إلى مستشفيات شمال القطاع.

الوضع الوبائي والصحي الكارثي

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من الوضع الوبائي والصحي الكارثي في قطاع غزة، خصوصًا في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات ومخيمات اللجوء والتجمعات من النازحين، مؤكدة أنها تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وأدوية.

وجددت الكيلة المطالبة بالسماح للجرحى، ومرضى الحالات الحرجة بالخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأضافت: انتشرت بعض الأمراض المعدية نتيجة الاكتظاظ ونقص أدوات النظافة وسوء التغذية، ومنظمة الصحة العالمية حذرت في آخر تحديث صدر عنها، من مجاعة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية.