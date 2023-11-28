شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح قوية وأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض لبنان إلى منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح قوية وصلت إلى 90 كيلومترا بالساعة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان أن المنخفض الجوي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يستقر تدريجيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يسود اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية نسبيًا خاصة في الداخل والمرتفعات.

وحذرت من استمرار تساقط أمطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية مع سقوط بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر، وحذرت أيضا من من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ٢٠٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.