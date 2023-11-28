أول تأثير اقتصادي دولي "عميق" يصيب إسرائيل على خلفية عمليات "أنصار الله" في خليج عدن

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة "غلوباس" الإسرائيلية، أن شركات تجارية عدة غيرت مسار رحلاتها خوفا من التعرض للسيناريو نفسه الذي حصل لثلاث سفن إسرائيلية في خليج عدن.

وقالت الصحيفة: "كثف المتمردون الحوثيون تهديدهم لطرق الشحن في البحر الأحمر، عندما تعرضت ثلاث سفن إسرائيلية لهجوم خلال أسبوع، وهاجم "التنظيم الإرهابي"، خلال يوم السبت، سفينة سنغافورية يقودها الملياردير إيدان عوفر، باستخدام طائرة إيرانية دون طيار من نوع "شهد".

وأشارت إلى أنه "بصرف النظر عن بعض الهجمات على السفن المملوكة جزئيًا لإسرائيل، فإن التهديد الرئيسي ليس بالضرورة على طرق الشحن الإسرائيلية، بل على وجود أي شراكة بين أصحاب الأعمال اليهود وشركات الشحن الأجنبية، وبشكل عام، هذه شركات أجنبية تنقل البضائع بين دول أجنبية وعلى متنها طاقم غير إسرائيلي".

وقال جودا ليفين، من شركة فريتوس: "السفن تبحر حول أفريقيا لتجنب هجوم الإرهابيين الحوثيين".

و أضافت الصحيفة: "في الأسبوع الماضي، أوضح المتمردون الحوثيون (وكلاء إيران في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية) أن التهديد الذي تتعرض له السفن المملوكة لإسرائيل والممرات الملاحية في البحر الأحمر ليس مجرد تهديد فارغ، وبدأت المنظمة الإرهابية بضرب السفن التي لها علاقات (مهما كانت ضعيفة) مع رجال الأعمال الإسرائيليين، ومن بينهم أودي أنجل وعيدان عوفر".

وأشار يهوذا ليفين، رئيس قسم الأبحاث في سوق الشحن الإسرائيلي عبر الإنترنت "فرايتوس" (منصة رقمية لإدارة الشحن عبر السفن والطائرات والشاحنات): "إذا قمنا بمقارنة الأسعار بين الحقبتين (قبل وبعد تعرض السفن للهجوم)، نلاحظ ارتفاعًا في أسعار الشحن بين الموانئ الإسرائيلية والصين"، وعلقت الصحيفة: "هذا يؤثر بالفعل على جميع البضائع التي تصل إلى إسرائيل من الصين وتهبط في ميناء أشدود، والتي بدأت أسعارها في الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا انحراف عن الاتجاه العام في التجارة بين آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث شهدنا بالفعل انخفاضات طفيفة في نفس الفترة".

وبحسب بيانات شركة "فريتوس"، ارتفع سعر الشحن لأي حاوية من الصين إلى ميناء أشدود بنسبة 9-14% في الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام، مما جعله أعلى بنسبة 5% من المستوى قبل اندلاع الحرب، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الشحن بين آسيا ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى بنسبة 7% في الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر، وانخفضت بنسبة 8% منذ 7 أكتوبر.

وقال ليفين، الذي يراقب المعلومات عن جميع خطوط الشحن حول العالم: "بعد الهجوم المتكرر على سفن الشحن، ابتعدت السفن الأخرى المملوكة لشركة "راي شيبينغ" التابعة لشركة "أنغار" عن مضيق باب المندب الواقع بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا لتجنب الهجوم، ودخلت السفينة "غلوفز ستار"، التابعة للشركة، البحر الأحمر عبر قناة السويس في طريقها إلى الصين، لكنها استدارت بعد الهجوم على سفينة "غالاكسي ليدير"، ودخلت القناة مرة أخرى، ورست هناك يوم الاثنين.

وكانت سفينة أخرى في الأسطول نفسه، وهي حاملة السيارات "هيرميس ليدر"، تقف بالقرب من الساحل اليمني وقت الهجوم، ثم عادت أيضًا شمالًا في البحر الأحمر، واضطرت سفينتان أخريان على الأقل لهما روابط إسرائيلية إلى تغيير مسارهما منذ عملية الاختطاف، وفقًا لشركة "لويدز" البريطانية.

وقال ليفين إن "العديد من السفن التي لها روابط مع إسرائيل اضطرت بسبب الظروف الحالية إلى الإبحار حول أفريقيا، أو التخطيط للقيام بذلك، بدلا من المرور عبر البحر الأحمر، وهو طريق يمكن أن يطيل الرحلة لمدة أسبوعين ويزيد بشكل كبير من تكلفتها، لكن التأثير لا يقتصر على السفن التي لها اتصالات بإسرائيل، هناك سفن ليس لها أي اتصال إسرائيلي تعبر عادة قناة السويس في طريقها من آسيا إلى الولايات المتحدة وكندا، وهي أيضًا تفكر في الإبحار حول أفريقيا، وهذا سيجعل الرحلة أطول بالنسبة لهم، ولكن تجدر الإشارة إلى ذلك، وبسبب فائض المعروض من الناقلات والازدحام في قناة السويس، يبحر الكثير منها حول رأس الرجاء الصالح في طريقهم إلى أمريكا الشمالية".

وأضاف ليفين: "تقوم السفن الإسرائيلية، أو الإسرائيلية جزئياً، بتعزيز الفرق الأمنية التي تحملها، مما يزيد من التكاليف، حتى أن شركة "زيم" أعلنت أنها سترفع العلاوة المرتفعة على كل حاوية بأكثر من 100 دولار أمريكي، ويمكن الافتراض أن هذه الخطوة أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات على خطوط الشحن الدولية المؤدية إلى الموانئ الإسرائيلية".