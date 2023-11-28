الخليج اليوم .. السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يحصل على قرض بـ5 مليارات دولار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن السعودي، وشركة كوريا للتأمين التجاري، اليوم، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمع مع 9 بنوك عالمية كبرى.

وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاما، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار (قرابة 11.2 مليار ريال)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار (قرابة 18.7 مليار ريال)، وفقا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقا، حيث يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمن من شركة كوريا للتأمين التجاري، ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليا أو جزئيا للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: "يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزء من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا".

وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالا لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخرا بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمعة إلى 8.5 مليارات دولار، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.

المصدر: واس