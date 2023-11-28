شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ضرورة استمرار الحوار للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على ضرورة أن يستمر الحوار الذى أدى إلى الاتفاق على الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، بما يؤدى إلى وقف كامل لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه خلال أيام الهدنة الإنسانية، تمكنت الأمم المتحدة من توسيع نطاق الإغاثة في غزة وإرسال المساعدات إلى شمال القطاع الذي كان معزولا بشكل كبير على مدى أسابيع، لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن هذه المساعدات تلبي بالكاد الاحتياجات الهائلة لـ 1.7 مليون نازح، محذرا من أن الكارثة الإنسانية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأضاف المتحدث الأممي أن سبعة أسابيع من الأعمال العدائية في غزة أدت إلى خسائر فادحة صدمت العالم، وخلال الأيام الأربعة الماضية، صمتت الأسلحة، وشهدنا إطلاق سراح محتجزين وسجناء من الجانبين.

ونقل المتحدث الأممي، إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لتسهيلها هذه الترتيبات، وإعرابه عن تقديره للدور الحاسم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة ستواصل دعم اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو "المستقبل المستدام الوحيد للمنطقة"، وهو حل الدولتين.

من جانب أخر أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، أن الانتهاكات الإسرائيلية الراهنة في الضفة الغربية أثبتت للعالم أجمع أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستهدف فصيلا بعينه وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله .