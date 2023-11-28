شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث اليونيسف: وضع الأطفال فى غزة يائس وصعب للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر، أن وضع الأطفال فى غزة يائس وصعب للغاية، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 6 آلاف طفل وطفلة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، كي ينعم الأطفال بالأمن والسلام.

وسلط المتحدث باسم اليونيسف الضوء على قصص العديد من الأطفال في غزة ممن عصفت هذه الحرب بأحلامهم وانقلبت حياتهم رأسا على عقب.. وقال إن الآلاف منهم يعيشون في مخيمات مكتظة بدلا من الذهاب إلى المدارس.

وأشار جيمس إلدر إلى الهدنة الإنسانية.. قائلا:"يتعافى الناس من الكثير مما مروا به خلال الأسابيع السبعة الماضية، فقد 1.5 مليون شخص منازلهم، وهناك ما بين 30 و40 ألف شخص في مختلف الملاجئ، والمستشفيات مليئة بالأطفال المصابين" مؤكدا أن كل الأطفال في غزة سيحتاجون إلى نوع ما من الدعم النفسي.

وأكد جيمس إلدر، أن جميع وكالات الأمم المتحدة قامت بعمل رائع خلال الأيام القليلة الماضية؛ لتوصيل المساعدات الغذائية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، وهذه هي الرسالة التي دأب الأمين العام على إرسالها منذ ستة أسابيع.