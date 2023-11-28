شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات قطرية تتوجه للعريش لإغاثة الفلسطينيين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت طائرة إغاثية قطرية إلى مدينة العريش، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 31 طنا من المساعدات، عبارة عن مواد غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قَنا)، اليوم الثلاثاء، بأنه "بتلك الطائرة يبلغ مجموع الطائرات 27 طائرة بإجمالي 910 أطنان من المساعدات"، مبينة أن "هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا".

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