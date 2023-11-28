شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحيى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أنه سيتم غدا الأربعاء عقد اجتماع للمندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق بين المغرب "رئيس الدورة الحالية" ودولة فلسطين والأمانة العامة.

وقال العكلوك في تصريح اليوم الثلاثاء، "إن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام وشعبنا يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والفصل العنصري في قطاع غزة وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم حرب إسرائيلية تشمل قصف البيوت والمشافي والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني، بالإضافة إلى حصار قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

وأكد مندوب فلسطين أن سياسة الاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة مستمرة ويرافقها حملات إرهابية يقودها المستعمرون الإسرائيليون بحماية جيش العدوان والاحتلال الإسرائيلي، يشمل اقتحامات يومية واغتيالات واعتقالات تعسفية، مشيرا إلى أن سياسات تهويد مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين مستمرة بالإضافة إلى منع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بينما يتم اقتحامه يومياً من قبل عصابات الاستيطان الإسرائيلي، وتستمر محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.