إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في طوباس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك بعدما اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة الفلسطينية، بدعوى اعتقال مطلوبين.

وقالت هيئة البث الرسمية "كان": "قوات خاصة تعمل الآن في بلدة طوباس لاعتقال مطلوبين، وهناك تبادل لإطلاق النار".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "أربعة شبان أصيبوا، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة طوباس".

وأضافت نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر، وآخرين بشظايا الرصاص الحي، ورابع بالرصاص المتفجر في الساق اليسرى".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر مدينة طوباس من مدخلها الشمالي، وانتشرت في عدد من أحيائها، وحاصرت أحد المنازل، وطالبت شابا بتسليم نفسه، حيث احتجزت عددا من أقاربه، واستجوبتهم ميدانيا، وسط اندلاع مواجهات، وفق ذات المصدر.

وبالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردا على هجوم "حماس" على مستوطنات إسرائيلية، تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 241 فلسطينيا، وأصاب أكثر من 3 آلاف، واعتقل 3260 فلسطينيا، وفق أرقام رسمية فلسطينية.