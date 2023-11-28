شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الإغاثة السعودية الـ 22 تغادر إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت طائرة الإغاثة السعودية الـ22، الثلاثاء، مطار الملك خالد الدولي في الرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تشمل مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .