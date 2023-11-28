شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدعو لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وتندد بقتل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعت إسبانيا ، خلال افتتاح المنتدى الإقليمى الثامن للاتحاد من أجل المتوسط ، إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة كمحاور صالح وأساسى للسلام فى الشرق الأوسط، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وخلال افتتاح المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، طالب وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بالعودة الفعلية للسلطة الفلسطينية إلى غزة.

وتحدث الدبلوماسى لصالح تقديم كل الدعم (الأوروبي والعربي والدولي) لتمكين إعادة السلطة الشرعية في غزة، وشدد على أن "السلطة الفلسطينية هي شريكنا الوحيد المحتمل للسلام"، مشددا على ضرورة "تجسيد حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد، مع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".

وأشار ألباريس إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، اقترحت إسبانيا عقد مؤتمر دولى للسلام مع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن رسالة الأمل والسلام يجب أن تأتي من برشلونة، كما دعا إلى تمديد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وطالب إسرائيل "باحترام القانون الإنساني الدولي بدقة".

وندد بأن "موت عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء أمر غير مقبول".