شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الإعلامى الفلسطينى عبد الرازق أبو جزر بجائزة مجلة "DIPLOMATIST" الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المستشار الإعلامى فى سفارة فلسطين بنيودلهى عبد الرازق أبو جزر، بجائزة مجلة (DIPLOMATIST) التقديرية للعام 2023، والتى اعتبرها تقديرا لـ70 من الصحفيين الذين استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأقامت المجلة احتفالها السنوي بالعاصمة نيودلهي بمناسبة مرور 27 عاما على تأسيسها كأول مجلة في الهند تختص بتغطية ومتابعة الشؤون الدبلوماسية، وذلك بحضور عميد السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى نيودلهي، ومؤسسة المجلة ورئيس التحرير بالإضافة إلى ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى نيودلهي، وممثلين عن القطاع القطاع ووزارة الخارجية الهندية والشخصيات العامة من مختلف المجالات.

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