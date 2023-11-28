خريطة مثيرة تظهر تحرك طائرات تجسس أمريكية وبريطانية فوق الشرق الأوسط... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حساب "Orion Intel" عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، راقبت أمريكا وبريطانيا المنطقة عن كثب من خلال وجود مكثف لرحلات ISR (تتبع الرحلات الجوية) شرقي البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح الحساب أن الخريطة تُظهر رحلات الطيران فوق المنطقة في الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023.

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.