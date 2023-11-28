متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعة دمشق...صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتصدرت أسماء ضحايا قطاع غزة الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي، الجدران الحجرية لقلعة دمشق.

كما أضاء الحاضرون الشموع لأطفال غزة ورجالها ونسائها، مؤكدين في هتافاتهم أن "دماء الشهداء أحبطت المخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي غزة".

وأشاد المشاركون بصمود أهالي القطاع المحاصر أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدفهم، وإفشالهم لمشروع التهجير القسري الذي يسعى إليه الاحتلال عبر عدوانه.

© Gulf 365 . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق © Gulf 365 . Shams Molhem

وأكد عادل حموي، مختار حي (القيمرية) الدمشقي، أن "المقاومة حققت اليوم النصر بإذن الله تعالى من خلال تبادل الأاسرى لليوم الثالث، وهذا دليل بأن الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد إلى الشجرة يحاول أن ينزل ويستجيب لمطالب المقاومة الفلسطينية من خلال عملية تبادل الأسرى".

© Gulf 365 . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق © Gulf 365 . Shams Molhem

بدوره قال ميشيل حداد، وهو قيادي محلي في حزب (البعث) الحاكم في سوريا، لـ "الخليج 365": "جئنا لنقف مع أخوتنا الفلسطينيين في غزة، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله للشعب الفلسطيني الشقيق، ومثلما نعلم فنحن محور كامل، نحن محور المقاومة".

© Gulf 365 . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق © Gulf 365 . Shams Molhem

ولفت حداد إلى أن "الدم ينتصر اليوم في غزة على الإجرام، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا... العالم اليوم يفتقد للعدالة دولية"، مستدركًا قوله: "دماء الأطفال لن تضيع بإذن الله".

© Gulf 365 . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق © Gulf 365 . Shams Molhem

من جهته قال أنور باكير، وهو أحد سكان دمشق القديمة ويشارك المتضامنين وقفتهم، لـ "الخليج 365": "صور شهداء أطفال غزة لا تغادر مخيلتنا جميعا، ولأجلهم يجب أن ينتفض كل حر وشريف في هذا العالم، يجب إيقاف هذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

© Gulf 365 . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق © Gulf 365 . Shams Molhem

ووجّه مشاركون في الوقفة التضامنية ممن التقتهم "الخليج 365"، "التحية من دمشق لأرواح ضحايا غزة وللمقاومين الذين غيروا معادلات الصراع إلى الأبد، ولمحور المقاومة كاملا".

وعاهد المشاركون "دماء الشهداء على الاستمرار على نفس النهج والطريق، مهما كان حجم التضحيات".