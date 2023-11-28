الخليج اليوم .. إعلان أمريكي جديد بشأن سفينة "يو إس إس ميسون" بخليج عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال منسق المجلس القومي الأمريكي، جون كيربي، إنهم سعداء لأن السفينة لم تتضرر ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى والصواريخ سقطت بعيدا عنها.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة لإي بي سي من الصعب الآن معرفة من يقف وراء الهجوم على حاملة الطائرات يو إس إس ميسون.

وفي السياق قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تنظر إلى إطلاق الحوثيين صاروخين على إحدى مدمراتها في خليج عدن تصعيد كبير وتهديد خطير من قبل الجماعة.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية مساء الأحد في خليج عدن".

وأشاروا إلى أن "ما حدث بخليج عدن جاء إثر إفشال البحرية الأمريكية اختطاف المسلحين ناقلة نفط إسرائيلية واعتقال خمسة من تلك المسلحين".

ولفتوا إلى أن مدمرتين أمريكيتين تتبعان الصاروخين اللذين فشلا في إصابة الهدف وسقطا بخليج عدن.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين، باتجاه مدمرة أمريكية بحرية في خليج عدن، عقب تحريرها سفينة شحن اسرائيلية احتجزها مسلحون في خليج عدن جنوب اليمن.

وقالت القيادة -في بيان لها- إن الصاروخين الباليستيين سقطا في خليج عدن على مسافة 10 أميال بحرية عن المدمرة الأمريكية دون أن تحدث أضرار أو إصابات بالمدمرة.