شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: واشنطن حذرت إسرائيل من المرحلة القادمة لحربها جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مسئول أمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت تحذيرات عاجلة لإسرائيل بشأن المرحلة المقبلة من حربها على غزة، وقالوا إن "الحملة" فى العسكرية فى جنوب قطاع غزة لا ينبغي أن تنفذ بنفس مستوى الدمار الذى حدث فى الشمال.

وقال أحد المسئولين، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، إن الإدارة تقترح أن توافق إسرائيل على مناطق "وقف صراع" تشمل منشآت الأمم المتحدة والملاجئ التي لن تخضع لقتال عسكرى نشط.

وأوضح المسئول فى اتصال مع الصحفيين إنه لا يمكن أن يكون هناك تكرار لهذا الحجم من النزوح الذى حدث فى الشمال، بالجنوب.

ويتركز أغلب سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة فى الوسط والقطاع. ونزح الفلسطينيون بسب العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر.

وكان الرئيس بايدن قد رفض دعوات للضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل المجتمع الدولى وانقسام الحزب الديمقراطى حول الأمر.

وأضاف المسئول: "لتكرار ما سمعتموه بالفعل من الرئيس من كبار المسئولين الآخرين فى الحكومة، نريد أن تنتهى أهداف هذه الحملة، وهى القضاء على حماس كسلطة حكم، وكقوة تهديد فى غزة وتهديد لإسرائيل"، على حد قوله.

وتابع المسئول قائلا: إلا أن الكيفية التي ستجرى بها الحملة، لاسيما فى الجنوب، شديدة الأهمية، لأن الوضع الهش بهذا النزوح الداخلى الكبير للغاية قد حدث بالفعل على الأرض.