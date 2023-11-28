شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من إيلون ماسك بسبب زيارته لإسرائيل وتجاهل ضحايا غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "إكس"، غضبا كبيرا، بعد زيارة مالك الموقع ورجل الأعمال إيلون ماسك إلى إسرائيل، وإعلان تعاطفه مع الاحتلال الإسرائيلى، حيث تحول اسم مارك إلى "تريند"، عبر صفحات وحسابات إكس، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.



ايلون ماسك فى زيارته لإسرائيل

الأمريكيون المتعاطفون مع القضية الفلسطينية، وينددون بالاحتلال الإسرائيلي، وهمجيته وقصفه لقطاع غزة، وقتله للمدنيين والأطفال، اطلقوا حملة تطالب إيلون ماسك بالذهاب إلى غزة كما فعل مع إسرائيل، وفعلوا هاشتاج " ElonGoToGaza".

ويشارك بالهاشتاج مجموعة كبيرة من الرافضين لتصرفات الاحتلال الإسرائيلى، والرافضين لزيارة الدعم التي قام بها ماسك إلى إسرائيل، بل واعلانه أنه لن يمد غزة بالانترنت إلا بإذن من إسرائيل نفسها.

وهاجم عرب وأمريكيون إيلون ماسك على الزيارة، حيث تضمن الهاشتاج رسومات كاريكاتورية تدين تلك الزيارة، وتندد بنظرة ايلون ماسك للقضية من جانب واحد فقط وهو الجانب الإسرائيلي، مع غض الطرف عن آلاف الضحايا والشهداء وهدم وانهيار البنية التحتية لقطاع غزة، وتحول عشرات الآلاف من المنازل إلى أنقاض.



كاريكاتير ساخر

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت فى خبر عاجل لها أن الجهود المصرية القطرية تنجح في الحفاظ على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة .

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.