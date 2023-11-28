الإمارات والصين تمددان اتفاقية تبادل عملات بقيمة 18 مليار درهم لمدة 5 سنوات

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كما أعلن المصرف في بيانه كذلك، عن توقيعه مع بنك الشعب الصيني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما، في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.
7 سبتمبر, 12:05 GMT
وأوضح أن المذكرة تهدف أيضا إلى "تعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية، لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا".
وتشمل المذكرة أيضا في بنودها، "التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين، وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".