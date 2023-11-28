بوتين يوجه رسالة إلى عباس يؤكد فيها أهمية إقامة دولة فلسطين بحدود عام 1967

دبي - محمود عبدالرازق - وقرأ نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، رسالة الرئيس الروسي بوتين إلى الرئيس الفلسطيني عباس خلال فعالية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في السفارة الفلسطينية في موسكو: "هذا بالتحديد (إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967) يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة وطويلة الأمد وعادلة".

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.