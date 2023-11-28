شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية غدًا في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أنه سيُعقد اجتماع للمندوبين الدائمين غدًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق بين المغرب "رئيس الدورة الحالية"، ودولة فلسطين، والأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام في ظل معاناة الفلسطينيين من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والفصل العنصري في قطاع غزة وكل المُدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأضاف أن هذه المناسبة تأتي أيضًا في ظل استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار سياسات التهويد في مدينة القدس، وكذلك استمرار محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، ومنع وصول المصلين إليه، إضافة إلى الاقتحامات اليومية والاعتقالات التعسفية.