شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ترحب بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الأردن اليوم بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من قطر بالشراكة مع السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أهمية هذا التمديد كخطوةً مهمةً تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في كافة مناطق القطاع، وبما يكفل بقائهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسرياً.

ترحيب البرلمان العربي بالهدنة

رحب البرلمان العربي بتمديد فترة الهُدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين، بما يسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإفراج عن عددٍ آخر من الأسرى الفلسطينيين.

ودعا البرلمان العربي في بيان له اليوم، إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ آمن وكامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وثمّن البرلمان نجاح جهود الوساطة الدبلوماسية التي قامت بها مصر وقطر، للتوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية لفترة جديدة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات كافة للوقف الدائم لإطلاق النار، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، والضغط عليه للسماح بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية.