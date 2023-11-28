الخليج اليوم .. الحكومة تدين مجددًا القرصنة التي تنفذها مليشيا إيران في البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ندد مجلس الوزراء، استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية بدعم من النظام الايراني، وأخرها اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث مجمل تطورات الأوضاع العامة على المستوى المحلي والخارجي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبا".

وحذر مجلس الوزراء في اجتماعه، من خطورة هذه المليشيا الارهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازّاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات وداعميها.

وأكد المجلس أنّ هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ الجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرًا للقضايا العادل.