بالأرقام... عدد الفلسطينيين والإسرائيليين المفرج عنهم بعد بدء الهدنة الإنسانية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء 22 نوفمبر، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
قالت حركة "حماس" في بيان، إن الاتفاق يشمل الآتي:
وعلى الرغم من حدوث تأخيرات في عملية إطلاق المحتجزين، بسبب تسجيل إصابات بين سكان غزة بعد بدء الهدنة، إلا أن الأطراف الضامنة استطاعات ضمان استمرارها وتنفيذ بنودها التي أدت إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، سيتم بنفس شروط الهدنة الأصلية.
وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي اليوم إن "تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين سيجري بنفس الشروط السابقة مع الاتفاق على إطلاق سراح 10 رهائن على الأقل يوميا".
وأضاف إن إجمالي من جرى الإفراج عنهم هم 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، مقابل 69 رهينة في غزة خلال أيام الهدنة، منهم 50 في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى 19 جرى إطلاق سراحهم عبر اتفاق منفصل.
وأشار إلى أنه تلقى تأكيدات من حركة حماس الفلسطينية، بأنها ستفرج عن 20 أسيرا خلال اليومين المقبلين، مضيفا أن الأولوية حاليا هي الإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال ثم المدنيين ولاحقا سيبدأ التفاوض حول الإفراج عن العسكريين. وأوضح أن قطر لا يمكنها تحديد عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
أعلنت حركة "حماس"، يوم الاثنين 27 نوفمبر، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
وجاء في بيان الحركة، يوم الاثنين: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم أمس الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لمدة يومين.