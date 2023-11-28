شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى قال إن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها أمس الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الخامس، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.