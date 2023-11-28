شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا شىء يبرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إنّ الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار، مشيرًا إلى أن المجازر بحق النساء والرجال الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر، ومشددًا على أنه لا شيء يبرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأضاف في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الضمير الإنساني لا يمكن أن يحتمل هذه المجازر، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر هذه المجازر.

وتابع: "الأعراف الإنسانية والقانون الدولي تحتم علينا التصرف والتحرك لوقف هذه الحرب ضد المدنيين الأبرياء، وأن نتحرك للحفاظ على الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة لإعادة النازحين دون تأخير ورفع الحصار".