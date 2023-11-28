شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2030" العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030".

وتنافست كل من المملكة العربية السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس اليوم على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وسعت وفود الدول الثلاث على مدى الأشهر القليلة الماضية للفوز بأصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 182.