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السعودية تفوز بتنظيم معرض "إكسبو 2030" العالمى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، فوز المملكة بتنظيم "إكسبو 2030".

وتنافست كل من المملكة العربية السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس اليوم على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، وهو حدث يقام كل خمس سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وسعت وفود الدول الثلاث على مدى الأشهر القليلة الماضية للفوز بأصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض البالغ عددها 182.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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