السعودية تفوز رسميا بتنظيم معرض "إكسبو 2030"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المكتب أن "الرياض فازت باستضافة المعرض العالمي من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتا، مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165".

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أثناء ترأس وفد المملكة إلى مقر مركز المعارض الدولي في باريس، اليوم الثلاثاء، إن "المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030".

وأضاف: "مستمرون بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح أن "130 دولة وثقت بملف الرياض، وأيدته لاستضافة إكسبو".

وخصصت السعودية في ملفها مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض "إكسبو 2030"، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية السعودية، بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول.

كما أكدت المملكة التزامها بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من "إكسبو".

يشار إلى أن معارض "إكسبو" الدولية تقام، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.