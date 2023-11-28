تبون: الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر- الخليج 365. وقال تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من كل عام: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي حل يضع حدا للاحتلال، وينهي مأساته".

وأضاف تبون، قائلا: "الاحتلال الصهيوني يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالة الشعب الفلسطيني وجوديا".

ونوّه تبون بأنه "يحدث كل هذا في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة فشلا معيبا وخطيرا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل".

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.