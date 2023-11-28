شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: حماس بدأت تسليم محتجزين للجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الهدنة لرويترز، أن حماس بدأت تسليم محتجزين إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها أمس الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الخامس، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.