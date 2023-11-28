شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: تبادل 10 أسرى من غزة مقابل 30 فلسطينيا فى سجون إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنه "حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 30 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 10 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة".

وأضاف ماجد الأنصاري على "إكس" أن المفرج عنهم من غزة قاصرة و9 من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية و2 من الأرجنتين، بالإضافة لمواطنة فلبينية، تم تسليمهم الى الصليب الأحمر. وقد أعلن جيش الاحتلال أن الرهائن في طريقهم إلى منازلهم.

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقد أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الخامسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وضمت القائمة 15 معتقلة و15 طفلا معتقلا.

وهناك جهود مصرية – قطرية متواصلة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة المتسمرة منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، وبتنسيق كامل بين البلدين وقيادتها، وبالتنسيق مع الأطراف الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وبتشاور كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعُلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع إلى يومين إضافيين أمس الإثنين.