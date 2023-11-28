الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز "حماس" لجثامين 3 من جنوده في غزة

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وأكد البيان، أن "إقرار مقتل الجنود الثلاثة جاء بناء على إقرار وفاتهم من قبل الحاخام الأكبر للجيش وبناء على معلومات ذات مصداقية عالية وما توفر من مجمل الأدلة".
ثم أضاف الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم إجراء مراسم العزاء لاثنين من الجنود الثلاثة، غدا الأربعاء".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، يوم أمس الاثنين، ليومين إضافيين.
26 نوفمبر, 11:14 GMT
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.