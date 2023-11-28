محمد بن سلمان يعلق على فوز السعودية بتنظيم "إكسبو 2030"

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الأنباء السعودية، هنأ الأمير محمد بن سلمان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030".
سمو #ولي_العهد يرفع التهنئة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.https://t.co/zYvktqs6Jw#الرياض_إكسبو2030#RiyadhExpo2030#الرياض_اختيار_العالم#واس pic.twitter.com/vFHg8bBIKq— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 28, 2023
كما عبّر ولي العهد السعودي عن شكره للدول، التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.
وقال بهذه المناسبة: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها".
وجدد ابن سلمان عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي.
وأكد ولي العهد السعودي أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة.
وتقام معارض "إكسبو" الدولية، منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة ونشر العلوم والتقنية.