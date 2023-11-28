شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: إحباط محاولة 600 سوري عبور الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تسلل 600 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية خلال الشهر الحالي.

وكان الجيش اللبناني قد أحبط على مدار الشهور الماضية عمليات تهريب لآلاف السوريين عبر الحدود المشتركة، فيما اتخذت الحكومة اللبنانية العديد من الإجراءات لمواجهة ما سمي بظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان.

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