شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير الزراعة ويعين وزيرا آخر لحقيبة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام وزير الفلاحة (الزراعة) والتنمية الريفية محمد عبدالحفيظ هني.

وبحسب الرئاسة الجزائرية، قام الرئيس الجزائري عقب استشارة رئيس الحكومة، نذير العرباوي، بتعيين يوسف شرفة الذي كان يشغل منصب وزير النقل، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.



وأضافت أن تبون عين محمد لحبيب زهانة وزيرًا للنقل خلفا لشرفة الذي تولى حقيبة الزراعة والتنمية الريفية.