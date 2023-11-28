إعلام: البنتاغون ليس لديه ما يكفي من الأموال لتعزيز قواته في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أمر البنتاغون، وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإرسال حاملة طائرات إضافية وأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة ومئات من القوات الأمريكية إلى المنطقة".

وتابع المنشور: "لكن عدم التوافق في الكونغرس على مسألة الموافقة على التمويل، للعام الحالي، ناجم عن أن وزارة الدفاع الأميركية لا تملك الأموال اللازمة لدفع تكاليف زيادة تواجد قواتها في الشرق الأوسط".

أمس, 09:12 GMT

وأوضحت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات، أن البنتاغون لا يملك حاليا سوى أموال محدودة مخصصة ضمن ميزانية السنة المالية السابقة، في حين لم يتم اعتماد ميزانية دائمة للعام الحالي بعد.

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف على قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.