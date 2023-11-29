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الرئيس الجزائري: ملتزمون بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني

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الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزام بلاده الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في سبيل استرجاع جميع حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الدولة الفلسطينية المستقلة

وقال الرئيس تبون، "إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في ظروف خاصة وأليمة يطبعها عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة والأراضي المحتلة".

وجدد بهذه المناسبة التأكيد على "التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في سبيل استرجاع جميع حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 1967 وعاصمتها القدس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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