شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري: ملتزمون بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التزام بلاده الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في سبيل استرجاع جميع حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

الدولة الفلسطينية المستقلة

وقال الرئيس تبون، "إن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في ظروف خاصة وأليمة يطبعها عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة والأراضي المحتلة".

وجدد بهذه المناسبة التأكيد على "التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في سبيل استرجاع جميع حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 1967 وعاصمتها القدس.