شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. "الأونروا" تسلم كمية من الوقود إلى محطات المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدخلت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) شحنات الوقود إلى محطة المياه الرئيسة في غزة يوم الاثنين، والتي وزعتها بدورها على مرافق المياه والصرف الصحي جنوب القطاع".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن إمدادات المياه الصالحة للشرب إلى الجنوب عبر خطي أنابيب، موضحًا أن العشرات من شاحنات المساعدات التابعة "للأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصلت إلى المناطق الواقعة شمال غزة.

إمدادات طبية وأغذية

وتضمنت المساعدات إمدادات طبية وأغذية جاهزة للأكل ودقيق القمح والمياه المعبأة وخيامًا وبطانيات، سُلمت إلى 4 ملاجئ تابعة للأونروا، و3 مستودعات رئيسة للتوزيع لاحقًا.

وشملت المساعدات كذلك بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كميات صغيرة من الوقود الذي سُلم إلى مرافق إنتاج المياه، للعمل على إعادة تشغيلها بعد الانتهاء من الإصلاحات.

وأشار المتحدث الأممي إلى أنه من أجل التمكن من تلبية النطاق الهائل من الاحتياجات، دعا العاملين في مجال الإغاثة إلى إعادة فتح مزيد من المعابر فورًا، بما في ذلك عودة ودخول البضائع التجارية إلى غزة.

وأوضح أن هذه الإجراءات صارت أكثر إلحاحًا مع استمرار الهدنة الحالية، لأن المزيد من الأشخاص يتحركون الآن عبر المناطق التي قد يكون بها ذخائر غير المنفجرة.

وأعلن دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيتحدث اليوم الأربعاء، أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، فيما ستمثله نائبته لإلقاء كلمته في الاحتفال السنوي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم 29 نوفمبر.