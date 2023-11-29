شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 4 متهمين بالانتماء إلى "داعش" فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، الثلاثاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت القيادة -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز- أنه بناء على معلومات وأعمال البحث والتحري تمكنت القوات الأمنية من القبض على 4 متهمين بينهم امرأة كانوا يعملون ضمن عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وصادر بحقهم أوامر ضبط".

وأوضح البيان أنه تم تسليم المتهمين الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.