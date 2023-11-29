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الخليج اليوم .. محمد بن زايد مهنئاً المملكة: إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030.

 

وأكد سموه أن التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار.

 

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030".

 

 وأضاف سموه: "ونثق في أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض. التأييد الذي حصلت عليه المملكة يجسد الثقة العالمية فيها وفي توجهاتها الداعمة للتنمية والازدهار".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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