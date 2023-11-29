شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "جنين" ومخيمها ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، اقتحام جنين ومُخيمها وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات السكان، واندلاع مواجهات عنيفة بالمدينة التى أعلنها جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة ونشر تعزيزات كبيرة فى أحيائها.

وذكرت مصادر أمنية في جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها، خاصة في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

في غضون ذلك، قصفت المسيرات الاسرائيلية منزل المواطن زميرو بصواريخ أنيرجا، وقصفت مركبة في المخيم، فيما واصلت الجرافات تدمير البنية التحية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع. وواصلت قوات الاحتلال محاصرتها لمستشفى ابن سينا، ومنعت الجرحى والمرضى من الوصول إلى المستشفى، وفقا لما ذكره مدير المستشفى وسام بكر.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في جنين ومخيمها. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها .