الخليج اليوم .. شاهد.. الرياض تحتفل باستضافة إكسبو 2030

الرياض - كتب موسى القحطاني -

احتفلت العاصمة السعودية الرياض باستضافة إكسبو 2030، وشهدت سماء المدينة عروضاً من الألعاب النارية وتزينت بالأضواء.

كما أضاءت طائرات "الدرون" سماء الرياض، ورسمت أشكالا مبهرة احتفالاً بالفوز.

وحصدت الرياض 119 صوتاً من 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس، بينما حصلت بوسان على 29 صوتا، وروما على 17 صوتا.

وتعين على السعودية الحصول على ثلثي الأصوات للفوز من الجولة الأولى.

وتنافست مدينتا بوسان في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا مع الرياض على استضافة المعرض العالمي الذي يقام كل خمس سنوات، ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

"ترسيخ دور السعودية الريادي"

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 "يأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد ولي العهد أن المملكة عازمة على "تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار".

كما شدد الأمير محمد على أن "الرياض جاهزة لاحتضان العالم في إكسبو 2030، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض "حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل"، وموضوعاته الفرعية "غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع"، وتسخير الإمكانات كافة".

353 مليون دولار

وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.