شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة.

وأشار بيان صدر عن الهيئة، اليوم، إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، موضحا أنه سيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري؛ لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية.

