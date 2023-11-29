مؤشرات لحدوث تمديد جديد للهدنة بين "حماس" وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "أ ف ب" عن مصدر زعم أن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة ضمن الآلية المتبعة والشروط نفسها".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى ليوم أو يومين إضافيين.

وتأتي عملية التسليم في إطار الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب ممن تحتجزهم "حماس"، منذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد التوصل إلى هدنة، توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الاثنين الماضي، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي غدا الخميس.

وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي.